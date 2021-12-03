وزير الكهرباء: 5 محطات كهروشمسية قيد الدراسة والتعاقد.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص للثورة عن تقدم خمس شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة "كهروشمسية تحديداً"، في أربع محافظات.

وأشار الوزير الزامل إلى أن الطلبات الخمسة تم وضعها وعلى الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة، مشيراً إلى أن المحطات الخمس ستتوزع في محافظات ريف دمشق "محطتان استطاعة كل منها 100 ميغا واط،، وفي حلب "باستطاعة 100 ميغا واط"، وحمص "50 ميغا واط"، ومثلها في محافظة حماة.

وأوضح الوزير الزامل أن الطلبات المقدمة جاءت بعد المرسوم التشريعي "رقم 32" الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، مؤكداً أن المرسوم "32" شكل جرعة كبيرة ودفعة قوية لتشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء الخاصة بالطاقات المتجددة حتى عام 2030.