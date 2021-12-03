تصريح لوزير الدفاع الأمريكي يذكر بأجواء الحرب الباردة

في تعبير لافت قد يؤشر لعودة الحرب الباردة مجدداً، استبدل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي في سيئول، تسمية روسيا بـ "الاتحاد السوفيتي" عندما كان يتحدث عن الوضع في أوكرانيا.

ووعد الوزير الأمريكي بحماية أوكرانيا من "الاتحاد السوفيتي"، قبل أن يلفت الصحفيون الانتباه إلى "خطأ" الوزير.

وأكمل أوستن حديثه، مشيراً إلأى قلق الولايات المتحدة من "وجود القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول ما إذا ما كانت العقوبات ستكون اقتصادية فقط، أحجم أوستن عن الإجابة بشكل مباشر واكتفى بالقول إنه سيتم استخدام "أفضل الأساليب".

وقال أوستن "أيا كان ما سنفعله فسيكون ضمن رد المجتمع الدولي، ومع ذلك فإن أفضل الأحوال هو ألا نشهد توغلاً من الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا"، واصفا روسيا خطأ بالاتحاد السوفيتي السابق من جديد.

وأصبحت أوكرانيا في الفترة الأخيرة، وهي جمهورية سوفييتية سابقة تطمح بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بؤرة التوتر الرئيسية بين روسيا والغرب.

وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها نشرت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما، تحضيراً لغزوها، فيما تقول موسكو إن الحديث عن الأمر، لا يعدو كونه "دعاية أمريكية".