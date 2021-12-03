جورج قرداحي يعلّق على أنباء استقالته

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التقارير الإعلامية التي أفادت بأنه سوف يستقيل اليوم الجمعة من منصبه، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية تصريحات لقرداحي يقول فيها: "استقالتي سببها إعطاء دافع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح باباً إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، ومنذ اليوم الأول قلت إنه اذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

وتوقعت مصادر لبنانية أن يكون قرداحي قرر الاستقالة بعد لقاء جمعه بالرئيس ‎ميقاتي أول أمس الاربعاء، ونزولاً على طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ‎ماكرون بولي العهد السعودي ‎محمد بن سلمان.

وأشارت المصادر أيضاً إلى حصول اتصال بين قرداحي والرئيس ميشال عون، سبق قراره بالاستقالة التي سيعلنها الجمعة من وزارة الإعلام.

كما لفتت المصادر إلى أنه يتم البحث عن اسم البديل الذي سيخلف قرداحي، مضيفة: "وحتى تعيين شخصية أخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة".

وتأتي هذه الاستقالة بعد أزمة سياسية تسببت بها تصريحات لقرداحي حول الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، فيما يدور حديث عن أن الأمر أكبر من مسألة تصريحات لوزير لبناني.