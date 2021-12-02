“معتمدي الغاز”: حالنا لا يسر الخاطر ومدة انتظار الأسطوانة انخفضت إلى 70 يوماً

أكد مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق لصحيفة “الوطن” أن مدة انتظار الأسطوانة من 100 أو 90 يوماً انخفضت إلى 70 يوماً، وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي، لافتاً إلى أن الكميات الموزعة ارتفعت في الأيام الماضية لتصل إلى 25 ألف أسطوانة يومياً من المادة إضافة إلى 1500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط.



وأضاف المصدر أن مسألة الخلل في وزن الأسطوانة لا تعود إلى الخلل في أجهزة الوزن، فهذه الأجهزة يمكن ضبطها ولو كان فيها خلل حقيقي بالوزن للأسطوانة المعبأة، موضحاً أنه في السابق كان وزن الغاز المعبأ في الأسطوانة 12 كغ تم تخفيضه رسمياً إلى 10 كغ والآن هي أقل من هذا الوزن، نافياً أن يكون قد وصل إلى 8 كغ لكنه حكماً ليس 10 كغ.

وبيّن أن الفرق في الوزن حتى كان نصف كغ في كل أسطوانة من مجموع 25 ألف أسطوانة يومياً، فإنه يشكل حجماً كبيراً من المادة يذهب إلى السوق السوداء، مضيفاً أن سعر أسطوانة الغاز حالياً في السوق السوداء يتراوح بين 90 ألفاً و110 آلاف وهي غير متوافرة، مبيناً أن عملية البيع حالياً تتم بشكل مباشر بين الزبائن، علماً أن بعض من لا يحتاج المادة ويريد بيعها قد يلجأ لموزع الغاز لبيعها عنده ليقوم هذا الأخير ببيعها كاملة أو عبر الطباخات المنزلية الصغيرة.

واعتبر المصدر أن حال معتمدي الغاز لا يسر الخاطر، موضحاً أن الاستفادة المادية تكون أكبر وأفضل كلما قلت مدة استلام المستهلك لأسطوانته، مؤكداً أن أفضل وضع هو توزيع الأسطوانات على المستهلكين كل 23 يوماً، بما يضمن فائدة الطرفين، مؤكداً أن عملية الاقتصاد في الأسطوانة في حدها الأقصى لن تصل إلى أربعين يوماً.

وأشار المصدر أنهم كجمعية لم يتلقوا أي تعليمات بعد حول آلية حصول الشرائح التي سيرفع عنها الدعم والمزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة على مستحقاتها من المادة، لافتاً إلى عدم وجود بيع للأسطوانات الفارغة في مستودعات محروقات مضيفاً إن عملية استبدال أسطوانة غاز تالفة تحتاج إلى انتظار عدة أشهر.