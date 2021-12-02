قطع ساق بالخطأ.. والمحكمة اكتفت بالغرامة المالية!

تسببت طبيبة نمساوية في بتر السائق الخطأ لمسن يبلغ 82 عاماً، حيث قامت الجراحة بوضع علامة على الساق الخطأ لبترها قبل العملية، وتمت ملاحظة الخطأ بعد يومين من إجراء الجراحة.

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الجرّاحة البالغة من العمر 43 عاماً، إن ذلك حدث بسبب "خطأ بشري"، لكن القاضي وجدها مذنبة، واتهمها "بالإهمال الجسيم"، وغرّمها 2700 يورو (3 آلاف دولار)، مع تعليق دفع نصف المبلغ، وفقاً لما قاله متحدث باسم المحكمة الواقعة في مدينة "لينز" شمال "النمسا".

فيما قضت المحكمة أيضاً بتعويض قدره 5000 يورو (5700 دولار)، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة.