الاتصالات توضّح آلية حجز بوابات ADSL للمشتركين الجدد

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً أوضحت فيه آلية حجز البوابات الجديدة ADSL للمشتركين الجدد.

وأوضحت الهيئة في قرارها “أن حجز هذه البوابات يتم عبر طلب من مزودات خدمة الانترنت الأرضي الخاصة ومزود خدمة تراسل الشركة السورية للاتصالات، واستيفاء رسوم الاشتراك حصراً في مراكز الخدمة الرئيسية العائدة لهم أو وكلائهم المعتمدين في المحافظات وليس عن طريق نقاط البيع.”

وأشارت الهيئة الى أن حجز البوابات هو حق لجميع المشتركين في حال توافرها وفق الأجور المحددة على المواقع الالكترونية للشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الخاصة.

ودعت الهيئة المشتركين إلى تقديم شكوى مباشرة لها على أي مزود خدمة انترنت ثابت وضمناً تراسل التابع للشركة السورية للاتصالات في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن تأمين قناة للدفع الإلكتروني لخدمات المشتركين ليتم تسديد الأجور من خلالها في حال رغبة الزبائن.

يذكر أن الهيئة نظمت مخالفات واتخذت ما يلزم بحق المزودات التي تتقاضى عمولة زائدة على دفع الفواتير الخاصة بمشتركيها أو تقاضي أي عمولات زائدة، بحسب بيانها.

سانا

