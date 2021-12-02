أضرار تناول الأرز شتاء

يعد الأرز أحد الأطباق الرئيسية على المائدة العربية والغربية ويعد من تفضيلات الكثيرين من الأشخاص، وخاصةً في فصل الشتاء.

لكن على عكس المتوقع، فإنّ تناول الأرز الأبيض في الشتاء يمكن أن يكون ذا أضرار أكثر من الفوائد أبرزها:



يفتقر للألياف والمغذيات

يفتقر الأرز الأبيض للألياف والعديد من العناصر الغذائية على عكس الأرز البني، كما يحتوي على نوع يُعرف بالكربوهيدرات الفارغة التي تُسبب السمنة والعديد من المشاكل الصحية.

– يزيد خطر السكري

نتيجة احتوائه على مستويات عالية من المؤشر الجلايسيمي، وتناوله في الشتاء يزيد من مستويات هذا المؤشر بشكل خاص.

– يُعزز الإصابة بمتلازمة الأيض

يمكن لتناول الأرز الأبيض في الشتاء أن يُعزز فرص الإصابة بمتلازمة الأيض أو التمثيل الغذائي، والتي تُسبب بدورها العديد من المشاكل الصحية.

بما في ذلك مشاكل القلب وتؤدي أيضاً إلى ارتفاع الضغط وزيادة مستويات الدهون الثلاثية والسمنة وانخفاض الكوليسترول الجيد.

– مستويات عالية من الزرنيخ

من الآثار السلبية الصادمة لتناول الأرز الأبيض؛ إذ ثبُت احتواؤه على نسبة من مادة الزرنيخ الخطيرة والمرتبطة بالعديد من المشاكل الخطيرة، مثل السرطان والنوبة القلبية بجانب التأثير على الأعصاب ووظائف المخ