بعد مقابلتها مع قناة «إسرائيلية».. دعوى قضائية ضد ماريا معلوف

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، على الإعلامية، ماريا معلوف، على خلفية إجرائها مقابلة مع قناة "كان" «الإسرائيلية» الناطقة باللغة العربية.

وادعى القاضي على ماريا معلوف بجرائم مخالفة قانون مقاطعة «إسرائيل»، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وأحال ملف الإدعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.

الصحفية اللبنانية «ماريا معلوف» أجرت في وقتٍ سابق لقاءً مع قناة «إسرائيلية»، وهو اللقاء هو الأول من نوعه لشخصية لبنانية، وخلال اللقاء اعتبرت «معلوف» أن اللقاء «ليس عمالة بل انفتاح»، وأن «إسرائيل ليست عدواً واتفاقيات أبراهام ستصل إلى لبنان» وحينها يمكن لـ«إسرائيل» أن تكون داعماً للاقتصاد اللبناني.

خلال اللقاء هاجمت «معلوف» المقاومة اللبنانية وسلاحها، معتبرة أن «الح.زب» اختطف لبنان وأعاده إلى العصر الحجري، ورحبت بزيارة «إسرائيل» وكنيسة بيت لحم والمسجد الأقصى.

اللقاء تسبب بموجة غضب عرامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم ناشطون «معلوف» ودعوا القضاء اللبناني إلى محاسبتها ومنع إعادتها إلى لبنان

وغادرت «معلوف» من لبنان إلى الإمارات قبل سنتين، بعد نشرها «تغريدة» تدعوا «إسرائيل» لاغ.تي.ال الأمين العام للح.زب، ورفع دعوى قضائية ضدها لدى الأمن العام اللبناني، وقبل مغادرتها لبنان اعتبرت «معلوف» أن «إسرائيل عدواً لها».