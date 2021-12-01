فرنسا تستأنف رحلاتها الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية السبت القادم

01-12-2021

فرنسا تستأنف رحلاتها الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية السبت القادم

فرنسا تستأنف رحلاتها الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية السبت القادم

أعلنت فرنسا اليوم استئنافها الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية اعتبارا من السبت القادم بالتوازي مع فرض قيود جذرية تسمح فقط بقدوم المواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدبلوماسيين وطواقم الجو.

ويخضع هؤلاء المسافرون لفحص الكشف عن كوفيد19 لدى الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية والحجر لعشرة أيام في حال كانت النتيجة إيجابية حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة غربايا ل أتال في أعقاب اجتماع حكومي أسبوعي.

وفرنسا من بين العديد من دول العالم التي علقت رحلاتها القادمة من إفريقيا الجنوبية خلال الأيام الماضية بعد رصد متحور كورونا “أوميكرون”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا