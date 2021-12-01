فرنسا تستأنف رحلاتها الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية السبت القادم

أعلنت فرنسا اليوم استئنافها الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية اعتبارا من السبت القادم بالتوازي مع فرض قيود جذرية تسمح فقط بقدوم المواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدبلوماسيين وطواقم الجو.

ويخضع هؤلاء المسافرون لفحص الكشف عن كوفيد19 لدى الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية والحجر لعشرة أيام في حال كانت النتيجة إيجابية حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة غربايا ل أتال في أعقاب اجتماع حكومي أسبوعي.

وفرنسا من بين العديد من دول العالم التي علقت رحلاتها القادمة من إفريقيا الجنوبية خلال الأيام الماضية بعد رصد متحور كورونا “أوميكرون”.