الاحتلال التركي يختطف 3 مدنيين بريف الرقة

اقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على اختطاف ثلاثة مدنيين بينهم امرأة في قرية الحويجة بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعة من إرهابيي ما يسمى الشرطة العسكرية داهمت منازل أهالي قرية الحويجة في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي واختطفت رجلاً ووالده وزوجته واقتادتهم إلى أحد مقرات مرتزقتها في مدينة تل أبيض.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض وقرى في محيطها في الثالث عشر من تشرين الأول عام 2019 بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأهالي.