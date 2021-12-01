حالة الطقس 1/12/2021

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة أحياناً في عدة مناطق والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة في ساعات الصباح ويكون بارداً ليلاً في أغلب المناطق والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

و بين المتنبىء الجوي كناز كيوان أنه نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة بدأت حركة الرياح بالنشاط منذ مساء أمس ومن المتوقع ازدياد نشاط سرعة الرياح اليوم حتى ساعات المساء مع هبات شديدة تتجاوز 80 كم/سا وخاصة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية وبدءاً من يوم الخميس تعود الرياح للاستقرار مع أجواء باردة ليلاً.

هذا وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 22 مم في قلعة الحصن بحمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل سجلت في محافظة القنيطرة بحضر 2 مم.

وفي حمص سجلت بقلعة الحصن 22 مم ومرمريتا 19 مم والناصرة 17 مم وشين 8 مم والعريضة 7 مم وتلكلخ 1 مم.

وفي حماة وصلت في وادي العيون إلى 12 مم ومصياف 11 مم والرصافة 10 مم وعين حلاقيم 8 مم وربعو 6 مم والسلمية 5 مم.

وفي الغاب سجلت في شطحة 12 مم وعين الكروم 4 مم والكريم 3 مم وفي طرطوس كانت في القدموس 17 مم ومشتى الحلو 10 مم وحمام واصل 8 مم وصافيتا والشيخ بدر 7 مم ودريكيش 5 مم والصفصافة وطرطوس 4 مم وبانياس 3 مم وفي محافظة اللاذقية سجلت في صلنفة 11 مم وكسب والبهلولية 5 مم والمزيرعة 4 مم وبوقا 2 مم والحفة والقرداحة واللاذقية 1 مم.