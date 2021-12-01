الاسكندرية مهددة بالغرق فهل ستحتفي؟

تداولت صفحات التواصل الأجتماعى الشخصية والعامة خلال الايام القليلة الماضيةاخبار عن ظاهرة غريبة حدثت بالأسكندرية أثناء حالة عدم الأستقرار التى مرت بها وهى سقوط كمية من المياة دفعة واحده من السحب العملاقة التي تكونت هناك وهى ليست كالامطار المتعارف عليها وتسائل الجميع عن هذه الظاهرة ما هى ؟؟

والأجابة هى ظاهرة الودق

وهذه الظاهرةنادرا ما تحدث ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

يمكن تعريف ظاهرة الودق كالتالى:-

ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر )وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة .وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير)

التفسير العلمى لهذه الظاهرة

مع تتطور السحب الرعدية بيحدث تعليق او حمل لقطرات الماء او البرد المتواجدة داخل السحابة خلال التيارات الهوائيةالصاعدةوفى بعض الأحيان يكون التيار الصاعد قوى جدا لدرجة انه يحمل كميات كبيرة من القطرات والبرد ويوصلها الى الأجزاء العلوية للسحابة الرعدية ويحدث لتيار الصاعد تبريد فجأة وعندما يبرد يحدث له أنهيار وسقوط لأسفل باتجاه الأرض.



''حيث ان الهواء البارد كثافته كبيرة فيصبح ثقيل لذا يبدأ بالأنهيار والسقوط ''.

ولو حدثت العملية بسرعة كافية وعلى مساحة كبيرة بما يكفى فسنحصل على عمود كبير من الهواء البارد يسقط الى الأسفل بإتجاه الأرض بسرعة وينتشر على الأرض بقوة كبيرة ويحدث كأنفجار صغير.



ويمكن ان تصل سرعة الرياح المتولدة الى ٢٧٠كم/الساعة

وقد يجلب الأندفاع الصغير أيضا مطرا معه وغالبا يطلق عليه قنبلة المطر وهذا ما شهدناه .

الأنفجار الصغير (ميكروبريست) بيلحق الضرر بالأشخاص والمبانى الا ان معظم الأضرار التى تسبب بها كان وقعها اكثر على الطائرات.