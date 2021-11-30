مكتب دفن الموتى : 25 حالة وفاة يوميا

أكد مدير مكتب دفن الموتى بدمشق فراس ابراهيم أن هناك انخفاضا تدريجيا في حالات الوفاة بشكل عام مقارنة بالشهر الماضي وأن معدل الوفيات الوسطي اليومي حالياً في دمشق هو 25 وفاة تقريباً ناجمة معظمها وفيات طبيعية.



وقال السيد ابراهيم انه ووفقا التقارير الطبية الموثقة لدينا من قبل المشافي يتم حالياً تسجيل حالة وفاة واحدة فقط يومياً بسبب كورونا.

وبين أن السبب الرئيسي للوفاة قد يكون الإصابة بالفيروس لكن لعدم وجود تقرير طبي يبين ذلك تكون الوفاة طبيعية.

وأوضح إبراهيم أن إجراءات دفن المتوفين بفيروس كورونا لم تتغير حيث يلتزم المغسلين بلباس وقائي كامل أثناء تغسيل المتوفين ويتم وضع قطعة قماش معقمة بالكلور فوق الجثة ومن ثم توضع ضمن كيس طبي وبعدها يتم وضعها بالكفن لكن تم السماح بالدفن بالمقابر العائلية بعد أن كانت خلال الفترات السابقة في مقبرة نجها بريف دمشق مع التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة.

صاحبة الجلالة