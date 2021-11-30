عرنوس يبحث مع وزير الصناعة الإيراني تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وزيادة التبادل التجاري واعتماد مقايضة السلع والمواد التي تحتاجها سوقي البلدين لتجاوز آثار العقوبات الجائرة المفروضة على شعبي البلدين.
وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير لموقف إيران قيادة وحكومة وشعباً الداعم للشعب السوري في تصديه للحرب الإرهابية والحصار الظالم، مؤكداً استعداد الحكومة السورية لاتخاذ كل الإجراءات التي تدفع العمل والتعاون المشترك إلى الأمام خصوصاً في المجال الاقتصادي ليكون بمستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية بين سورية وإيران.
من جهته أعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني عن استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب السوري والعمل لتنمية العلاقات الاقتصادية لاستعادة الصناعة السورية مكانتها، مشيراً إلى رغبة الكثير من الشركات الإيرانية الاستثمار في سورية وإقامة مشروعات مشتركة مع الفعاليات الاقتصادية فيها.
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تشجيع الصناعيين في البلدين على التشاركية وإقامة استثمارات مشتركة تشمل العديد من الصناعات التي تحتاجها السوقين السورية والإيرانية
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