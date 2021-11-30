مشروع جريح الوطن يتابع جرحى العجز الكلي في دير الزور

ضمن خطته المستمرة لمتابعة أحوال الجرحى في كامل الجغرافية السورية، قام فريق جريح الوطن خلال الأيام الماضية بزيارات لوجستية ضمن محافظة دير الزور لعدد من جرحى العجز الكلي الناتجة إصاباتهم عن العمليات الحربية.

وقام جريح الوطن خلال هذه الزيارة بتوزيع عدد من المعينات التسهيلية على الجرحى، حيث جرى توزيع كراسي كهرباء على عدد من جرحى الشلل، وهواتف ناطقة وعصا بيضاء على الجرحى فاقدي البصر، وعمل الفريق على تدريب هؤلاء على كيفية التعامل مع هذه المعينات التسهيلية واستخدامها لتحقيق الأثر المرجو منها وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم وتسهيل تعاملاتهم اليومية.

أيضاً اطلع فريق جريح الوطن على واقع المشاريع الإنتاجية التي تم منحها سابقاً لعدد من جرحى العجز الكلي في المحافظة واستمع منهم للتحديات التي يواجهونها لغاية الاستمرار في إنجاح مشاريعهم وتأمين مصدر دخل مستقل لهم ولعوائلهم.