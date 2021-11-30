وفاة سيدتين وإصابة طفلة بحادث دهس داخل مخيم الهول

30-11-2021

وفاة سيدتين وإصابة طفلة بحادث دهس داخل مخيم الهول

مخيم الهول

توفيت سيدتان وأصيبت طفلة جراء حادثة دهس داخل مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشرقي.

وقالت مصادر أهلية إن صهريجاً يتبع لمنظمة خارجية تعمل بشكل غير شرعي على الأراضي السورية اقتحم بشكل مفاجئ إحدى الخيام داخل القسم الثاني للمخيم ودهس سيدتين وطفلة ما أدى إلى وفاتهن.

ولفتت المصادر إلى أن المخيم شهد خلال اليومين الماضيين وفاة طفل جراء تعرضه لحادث دهس مشابه بصهريج مخصص لنقل مياه الشرب كما أصيب عدة اشخاص بحروق طفيفة جراء تعرض عدد من الخيام لحريق داخل القسم الثاني في المخيم.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المدعومة منها في مخيم الهول شرق الحسكة آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.
 

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