المقداد: هناك أجواء إيجابية لإيجاد حل للأوضاع في سوريا

قال وزير الخارجية فيصل المقداد إن هناك أجواء إيجابية "تتطور بشكل مستمر ومواقف تظهر على مختلف المستويات لوضع حل للأوضاع في سوريا".

وفي حوار مع قناة "سما"، قال المقداد "هنالك انفراج.. صحيح هو انفراج خفيف لكن الخطوات الأولى سارت إلى الأمام".



وأضاف المقداد أن هناك "بلورة لدى معظم الدول العربية أن الوقت طال وأن دمشق عنصر أساسي في المنطقة سياسيا واجتماعيا وجغرافيا"، وأشار إلى أنه يتحدث عن أجواء إيجابية "بناء على معلومات ولقاءات حدثت"، وأن "كل اللقاءات كانت للتعبير عن الرغبة لإعادة العلاقات مع سوريا".

وقال إن "كل وزراء الخارجية والمسؤولين الذين التقيت بهم أكدوا على أهمية دور سوريا في المنطقة وضرورة عودتها لممارسة هذا الدور".

واعتبر أن دماء السوريين وصمودهم وتضحياتهم هي التي وضعت سوريا على هذا الطريق".

وقال إن "عشر سنوات من الحرب على سوريا لم تكن أهدافها بريئة واستثمرت مليارات الدولارت لتدمير الشعب السوري ولم يتم ذلك, والآن هم يعودون لأنهم فشلوا".

وتحدث المقداد عن الأوضاع التي يعيشها السوريون، قائلا إن "ما تحمّله السوري، لم يتحمله أحد في العالم".

وأعرب عن تطلع بلاده لقيام "المجتمع الدولي بدور في مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب" وأشار إلى أن "سوريا تحالفت مع أصدقاء لا يشق لهم غبار.. يريدون لسوريا الخير ووقفوا بجانبنا في محاربة الإرهاب".

المصدر: قناة "سما"