منتخب سوريا يتعرض للخسارة الثانية أمام كازاخستان

خسر المنتخب السوري لكرة السلة أمام كازاخستان بنتيجة (81-71)، مساء أمس الاثنين، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وانتهى الربع الأول لصالح المنتخب السوري (20-18)، والربع الثاني للمنتخب الكازاخستاني (39-37)، فيما الربع الثالث حسمه منتخب الكازاخستاني (60-55).

وكان المنتخب الكازاخستاني قد فاز في مباراة الذهاب الجمعة الماضي بنتيجة (84-74)، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

المباراة هي الأولى في سوريا منذ عام 2011، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 8 آلاف متفرج.

وتأثر المنتخب السوري بغياب العملاق عبد الوهاب الحموي، بقرار من المدرب جو ساليرنو.

وتحمل أمير جبار مسؤولية الهجوم السريع فكان نجم المنتخب السوري الذي نجح بالتقدم في بعض مراحل المباراة.

ولكن خبرة المنتخب الكازاخستاني وخاصة من خارج القوس رجحت الكفة له لتنتهي المباراة بنتيجة (81-71).

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية بجانب إيران والبحرين، حيث تتأهل المنتخبات الـ3 الأولى للدور الثاني.