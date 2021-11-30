توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا

في تطور مفاجئ وسريع، أعلن الجيش السوداني مقتل ستة من عناصره وإصابة 31 آخرين في "أعقاب هجمات إثيوبية" على منطقة الفشقة الحدودية الزراعية الخصبة، ما أثار مخاوف من إمكانية تطور الحادث إلى نزاع عسكري.

من جهته، تفقد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أمس الاثنين، ، القوات السودانية في منطقة بركة نورين بمدينة الفشقة بولاية القضارف، "في رسالة بأن السودان لن يفرط في سيادته على المنطقة التي انتزعها من إثيوبيا وشن حملة عسكرية من أجل ذلك، بدءا من نهاية العام الماضي"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وجدد البرهان تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان.

