تضرر منازل وحقول زراعية باعتداءات للاحتلال التركي ومرتزقته في ريف حلب

29-11-2021

تضرر منازل وحقول زراعية باعتداءات للاحتلال التركي ومرتزقته في ريف حلب

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها في المناطق التي تحتلها بالريف الشمالي مستهدفة منازل المواطنين في عدة قرى شمال حلب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها استهدفوا بعدد من الصواريخ قريتي مرعناز وعين دقنة بالريف الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والمحاصيل الزراعية.

وأطلقت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الجمعة الماضي عدداً من القذائف الصاروخية سقطت في محيط الأوتستراد الدولي إم فور وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار بالمزروعات.

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