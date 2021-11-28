التموين :لن يرفع الدعم عن الموظفين إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم

بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن , خطوة حذف غير المستحقين من الدعم ليست جديدة والدعم ثابت ولن يحذف أو يقلل على الإطلاق، والورقة التي تسربت أمس كانت مسيئة ولم تكن تقول أن هؤلاء سيحذفون من الدعم، ولكن بالنهاية من لديه مال ومقتدر لا يجب أن يكون مدعوماً.

كما أكد سالم أن , الشرائح التي ذكرت مثل شرائح السيارات هي مؤشرات تقاطعها يعطينا معلومات عمن لديه مال، ولم يتم تحديدها بعد.

وأشار سالم , الى أن كل حذف آلي ومحدداته يمكن أن يقع ببعض الأخطاء ولكن يمكن لأي شخص حذف بالخطأ أن يدخل إلى موقع ويب وسيكون هناك طريقة بتعبئة البيانات وإعادة الدعم له.

وأوضح الوزير أن شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة

وبين أنه من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين، والهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة.

كما أكد أن المواطن الذي يستحق الدعم لن يمس الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد بل ستزيد مستحقاته من الدعم، وهذا قرار سيادي وبالإجماع وليس قرار وزير التجارة.