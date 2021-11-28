البورصة المصرية تخسر 11 مليار جنيه خسائر خلال 10 دقائق

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسائر في رأس المال السوقي بلغ 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة التداول.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 13256 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة.

المصدر: اليوم السابع