إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين جنوب نابلس

28-11-2021

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين جنوب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طلبة اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.


وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا القرية وحاولوا عرقلة وصول الطلبة الفلسطينيين إلى مدارسهم بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة وذويهم ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين الموجودين في المكان لمنعهم من تغطية جرائمها.


ويتعرض الطلبة الفلسطينيون في اللبن الشرقية لاعتداءات يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه في محاولة للاستيلاء على منطقة المدارس وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

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