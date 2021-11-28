تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل لموعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم وجود نيّة لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من أراضي البلاد.



وقال المتحدث باسم القيادةَ، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة «شفق نيوز» العراقية، إن «موعد الانسحاب حُدِّدَ سابقاً وسيكون في 31 كانون الثاني 2021، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبيْن العراقي والأميركي»، مؤكداً «لا توجد أي نيّة لتأجيل هذا الموعد لأي موعد آخر».

وأشار الخفاجي إلى أن «مهام القوات الأميركية ستتحوّل بعد هذا التاريخ إلى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن»، موضحاً أن «العراق سيكون بعد هذا التاريخ خالٍ من أي قوات قتالية على الأرض».

واتفق العراق والولايات المتحدة في شهر تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.