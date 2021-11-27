27-11-2021
الاحتلال يستهدف الصيادين الفلسطينيين في غزة
جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهداف عدد من الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة واعتقلت اثنين منهم.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطىء القطاع وحاصرت أحد المراكب واعتقلت صيادين اثنين.
وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.
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