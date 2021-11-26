هجوم فاشل بالسلاح الأبيض على مقر «الداخلية» التونسية

أحبطت الشرطة التونسية، اليوم، هجوماً بالسلاح الأبيض أمام مقر وزارة الداخلية، في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحاً أبيض، وحاول اقتحام الوزارة، حيث تم «إطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه».

وجرى نقل المهاجم على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة، تحت حراسة مشددة، دون ورود معلومات عن دوافع الهجوم، في شهد محيط وزارة الداخلية استنفاراً كثيفاً للشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق لحظة إحباط الهجوم أمام مقر الوزارة، في شارع الحبيب بو رقيبة، حيث يظهر عناصر الشرطة وهم يلاحقون المهاجم، ويعتقد أنه كان يحمل ساطوراً، ويسقط على الأرض بعد إطلاق النار عليه.