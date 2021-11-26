هل سيشارك عمر السومة مع منتخب سوريا في كأس العرب؟

مع اقتراب موعد بطولة كأس العرب في قطر، أصبح التحاق اللاعب عمرالسومة، مهاجم الأهلي السعودي، بمنتخب سوريا في بطولة، موضع شك، حيث تضاربت الأنباء حول موقفه.

ولم يكشف اتحاد الكرة السوري بشكل رسمي، حتى الآن، موقف السومة، وهو ما ينطبق أيضا على الروماني تيتا فاليريو، المدرب الجديد للمنتخب.



وكان السومة قد وافق على الانضمام لمنتخب بلاده في البطولة، التي تحظى باهتمام كبير.

لكن مقربين من اللاعب قالوا بعد ذلك إنه سيقدم اعتذاره لأسباب خاصة، قد تعود إلى اعتذار عدد كبير من نجوم المنتخب السوري، في مقدمتهم عمر خربين وإياز عثمان وبعض المحترفين بالدوري العراقي.

وتنطلق كأس العرب الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون أول القادم، وسيلعب فيها نسور قاسيون ضمن المجموعة الثانية، بجانب تونس وموريتانيا و الإمارات.

