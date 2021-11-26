متحور كورونا الجديد يهز العالم

أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن زيادة متسارعة في أعداد مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة، مشيرة إلى أن موجة كورونا الحالية ستنتشر في عموم أرجاء البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، ذو منشأ جنوب أفريقي.

من جهتها، أعلنت إيطاليا إغلاق حدودها أمام القادمين من دول في جنوبي إفريقيا، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الجوية من جنوب القارة الإفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة.

وعلى خلفية انتشار المتحور الجديد، هبطت أسعار النفط، حيث سجل مزيج برنت ٨٠ دولار للبرميل، خوفا من زيادة المعروض، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 5 دولارات إلى نحو 73 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، تراجعت البورصات الأوروبية عند الافتتاح، وخسر مؤشر نيكاي الياباني 3% بسبب مخاوف مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة.