أبرز بنود حكومة الإئتلاف الألمانية القادمة

أعلن "أولاف شولتس" مستشار ألمانيا القادم مع أحزاب حكومته في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة بنجاح.

وستكون التشكيلة الجديدة أول حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب تتولى السلطة في ألمانيا منذ خمسينيات القرن الماضي، بعد تراجع كبير للأحزاب الشعبية، الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي، بمستوى لم تعد فيه قادرة على قيادة السلطة بمفردها أو بتحالف ثنائي فقط.

واختلف التوزيع النهائي للحقائب الوزارية على أحزاب الحكومة قليلا عن ما تم تسريبه سابقا

حيث أصبح "الحزب الاجتماعي الديمقراطي SPD" الحزب الحاكم لألمانيا و حصل على منصب المستشار (أولاف شولتس) و 7 حقائب وزارية هي:

وزارة الداخلية،وزارة الدفاع،وزارة الصحة،وزارة البناء و السكن،وزارة العمل و الشئون الاجتماعية،وزارة التطوير،وزارة شئون مكتب المستشارية

أما "حزب الخضر" فقد حصل على منصب نائب المستشار (روبرت هابيك) و 5 حقائب وزارية هي: وزارة الإقتصاد والمناخ، وزارة الخارجية، وزارة البيئة،وزارة الزراعة،وزارة شئون الأسرة

فيما حصل "الحزب الديمقراطي الحر FDP" على 4 حقائب وزارية هي: وزارة المالية،وزارة العدل، وزارة التعليم و البحث، وزارة المواصلات

وعقد الإئتلاف الحكومي وضعه .

وجاء في أبرز بنود عقد الإئتلاف الحكومة للحكومة الألمانية القادمة الذي وضع تحت عنوان (عقد العزم على المزيد من التقدم .. ائتلاف من أجل الحرية و العدالة و الاستدامة)،وتم الاتفاق عليه في مفاوضات تشكيل الحكومة و إخراجه للعلن اليوم.

1. السماح بازدواج الجنسية الألمانية للمجنسين مع جنسياتهم الأصلية

2. تقليل المدة اللازمة للتجنيس من 8 سنوات ل 5 سنوات و لأصحاب مستوى لغة ألمانية فوق ال B1 تقليل المدة من 5 سنوات ل 3 سنوات

3. تقليل المدة اللازمة للإقامة الدائمة لأصحاب الإقامات المؤقتة الاعتيادية من 5 سنوات ل 3 سنوات

4. تسريع إجراءات طلبات اللجوء

5. تخفيض السن القانونية للتصويت في الانتخابات من 18 سنة ل 16 سنة

6. زيادة الحد الأدني للأجور إلى 12 يورو للساعة الواحدة

7. تقوية تعريفات المرتبات

8. زيادة قيمة معاشات التقاعد

9. استبدال برنامج معاش البطالة هارتس4 ببرنامج أقوى تحت اسم مرتب مواطنة

10. ايقاف استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بصورة كلية بحلول العام 2030

11. الإبقاء على شركة خطوط السكة الحديدية الألمانية (دويتشة بان) ملكية عامة للدولة

12. إزالة كلمة (عنصر عرقي) من الدستور الألماني

13. تعزيز قوانين حقوق الأطفال و تخصيص معاش إضافي للطفل تحت مسمى معاش احتياجات أساسية للطفل

14. تعزيز قوانين مكافحة التمييز طبقا للهوية الجنسية

15. تقنين تجارة الحشيش كمورد إضافي للضرائب و توفيرا لنفقات مكافحتها

16. اعتماد مرتبات لطلبة التعليم المهني بدلا من مخصص بدل تعليم

17. استحداث وزارة البناء و السكن تعمل على توفير 400 ألف مسكن جديد سنويا و زيادة عدد المساكن الاجتماعية ذات الايجارات المخفضة

18. توزيع عادل لضريبة عوادم ثاني اكسيد الكربون بين مقدم الخدمة و المستهلك

19. تحسين ظروف عمل التمريض و زيادة مرتباتهم الأساسية و تخصيص مليار يورو حوافز إضافية للتمريض

20. زيادة قيمة برنامج المنح المالية الدراسية للطلبة و تحسين بنوده

21. تخفيض أسعار الكهرباءو غيرها



"عقد الإئتلاف" هو ما توصلت ليه فرق مفاوضات تشكيل الحكومة للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، و هو برنامج الحكومة القادمة بقيادة "أولاف شولتس" مستشارا لألمانيا.

بنود العقد سيتم صياغتها في قوانين يصدرها البرلمان الألماني البوندستاج من خلال أغلبية مطلقة 50+1 و هو ما تتمتع به الحكومة القادمة من خلال أغلبية أعضاء أحزابها في البرلمان.

أما القوانين سيتم اصدارها العام القادم في البرلمان وستدخل حيز التنفيذ بدءا من يناير 2023