أول وأصغر وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا؟

أصبحت آنالينا بيربوك، التي تتشارك رئاسة حزب الخضر مع روبرت هابيك، أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا.

وستتولى بيربوك، الناشطة البيئية الأربعينية التي رشّحها حزب الخضر في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمنصب المستشارة لكنّها فشلت في تحقيق هذا الهدف، مهامها مطلع كانون الأول، لتكون أصغر شخص يتولى هذه الحقيبة في تاريخ البلاد.

توصف الأم لطفلين، المتزوجة من المستشار السياسي دانيال هوليفليش، بأنها سريعة الحركة ومتشددة، إضافة إلى اهتمامها الدقيق بتفاصيل السياسة.

نشأت بيربوك في مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر الشمالية، وقد تعرفت مبكراً على السياسة عندما اصطحبها والداها إلى مظاهرات مناهضة للأسلحة النووية في الثمانينيات.

وعندما كانت في سن المراهقة، شاركت في مسابقات الترامبولين، وفازت بثلاث ميداليات برونزية في البطولات الألمانية، حيث علمتها الرياضة أن تكون "شجاعة"، على حد قولها.

درست بيربوك العلوم السياسية والقانون العام في هانوفر، قبل الحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد.

بعد أن جربت العمل في الصحافة، انضمت إلى حزب الخضر في عام 2005 وترقت لتصبح رئيسة فرع براندنبورغ للحزب في عام 2009.

ودخلت مجلس النواب "البوندستاغ" كنائبة في عام 2013، وينسب الفضل لبيربوك وروبرت هابيك، بصفتهما زعيما الخضر منذ عام 2018، في إكمال تحول الحزب إلى قوة رئيسية لا يستهان بها.