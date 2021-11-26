حدث في مثل هذا اليوم من عام 2014، وفاة الفنانة اللبنانية "صباح".

"جانيت جرجس فغالي" "10 تشرين الثاني 1927 - 26 تشرين الثاني 2014) مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح وهي إحدى أيقونات الفن العربي، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثاً فنياً تلفزيونياً سينيمائياً ومسرحياً كبيراً خلدها كأسطورة في المجال الفني، اشتهرت بألقاب كثير منها "الشحرورة" و"الصبوحة"و "صوت لبنان"، وكانت من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن ودار أوبرا سيدني.

ولدت لـ عائلة متواضعة، نشأت الفتاة الصغيرة "جانيت" في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، بدايتها الفنية كانت في صغرها في لبنان، واستطاعت أن تميز بشهرتها المحلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر والتي كانت تعمل في القاهرة، فأوعزت إلى وكيلها في لبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها لثلاثة أفلام دفعة واحدة، وكان الاتفاق بأن تتقاضى 150 جنيهاً مصرياً عن الفيلم الأول ويرتفع السعر تدريجياً، ذهبت إلى أسيوط برفقه والدها ووالدتها ونزلوا ضيوفاً على آسيا داغر في منزلها بالقاهرة، وكلف الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنياً ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وفي تلك الفترة اختفى اسم "جانيت الشحرورة" وحل مكانه اسم "صباح" في فيلم القلب له واحد عام 1945م، وكان عمرها في ذلك الوقت 18 عام، ويقال أن السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتاداً على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفولكلوري الخاص بلبنان وسوريا.

تزوجت صباح تسعة وهم: نجيب شماس "والد ابنها صباح شماس" وقضت معه خمس سنوات، خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، أنور منسي "عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا" وقضت معه أربع سنوات، أحمد فراج "مذيع مصري" وقضت معه ثلاث سنوات، الفنان رشدي أباظة وقضت معه خمسة أشهر، الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد، النائب يوسف حمود وقضت معه سنتين، الفنان وسيم طبارة وقضت معه أربع سنوات، الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة.

وهي ترى أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم، وهي تقول أنهم يسمونها "مدام بنك" لأنها تنفق المال من غير تفكير على من تحب، ومعروف عنها حبها للجمال وللأزياء وتقول أتمنى أنني إذا خسرت ثروتي لا أخسر جمالي وأناقتي.

توفيت فجر يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2014 في مقر إقامتها عن عمر يناهز 87 عاماً وتعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات في العالم حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغامها.