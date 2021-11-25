السياحة تزعم وجود فرص كبرى للإستثمار بسورية

أعلن وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني فرص كبرى للاستثمار السياحي في سورية تؤمن عملاً لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030 وذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده في وزارة الإعلام ، مشيراً إلى وجود 40 مشروعاً سيتم عرضها في ملتقى الاستثمار السياحي العام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية، ومن بين هذه المشاريع 8 فرص استثمارية كبرى.

وقال مرتيني الوزارة اعتمدت خطة لـ 10 سنوات قادمة بهدف تطوير القطاع السياحي والاهتمام يتركز حالياً على السياحة الشعبية وعودة السياحة الثقافية مع سعي الوزارة إلى إعادة دور قطاع السياحة التنموي والمساهم في بناء الاقتصاد الوطني وإلى توليد فرص عمل وتعزيز الصورة الحضارية لسورية واستعادة موقعها كمقصد في خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

مشيراً إلى أن عدد الأشخاص العرب والأجانب الذين زاروا سورية خلال العام الجاري قد بلغ 488 ألف شخص حجزوا نحو مليون و200 ألف ليلة فندقية لترتفع أرباح الفنادق التابعة لوزارة السياحة إلى أكثر من 5 مرات عما كانت عليه العام الماضي ولتصل إلى 14 مليار ليرة من أصل 30 مليار ليرة إيرادات.

مضيفاً أن الوزارة في طور التحضير لعقد ملتقى الاستثمار السياحي عام 2022 بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا كما أنها تدرس المشاريع المتعثرة بهدف معالجتها وإنجاز التوازن المالي العقدي لها حيث انتهت من إبرام وتصديق ملاحق عقود بعضها.. والآخر قيد الإنجاز.

و ستعرض الوزارة في الملتقى المشاريع المتعثرة وتؤمن لها تمويلاً أو شريكاً أو استثماراً مؤكداً أن 70 بالمئة من هذه المشاريع عاد العمل بها بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار للمناطق المقامة فيها.

كاشفاً عن فترخيص 6 منشآت مبيت و125 منشأة إطعام تحقق 1316 فرصة عمل خلال العام الحالي ليصبح العدد الكلي للمنشآت 2332 منها 417 منشاة مبيت و1915 منشاة إطعام.



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