نصائح للتعامل مع ضغوط البطالة

مع ترك الكثير من الناس وظائفهم أو طردهم من قبل المنظمات ، أصبحت البطالة سببًا رئيسيًا للتوتر منذ أن ضرب وباء كورونا العالم.

إن كونك عاطلًا عن العمل يسبب العديد من المشكلات الأخرى ويصبح الكفاح من أجل البقاء واقفاً على قدميه وعقلانيًا أمرًا حقيقيًا. فهل يتعامل المرء مع الموقف ويحارب ضغوط البطالة؟



1- رتب افكارك في قائمة

عندما تكون عاطلاً عن العمل ، فإنك تميل إلى البحث عن أي وظيفة والاستيلاء على أي شيء يأتي في طريقك بغض النظر عن الملف الشخصي. لتجنب هذا الخطأ الفادح ، قم بعمل قائمة بكل ما يمكنك فعله بالمهارات التي لديك. ضع خطة ، ضع قائمة بجهات الاتصال الخاصة بك. وهذا سيساعدك على تصفية ذهنك.

2- صفي ذهنك

لا يتعلق الأمر فقط بفقدان الوزن. ممارسة الرياضة تصفي ذهنك وتجعلك تشعر بتحسن كبير. إنه يعمل على الضغط الذي لديك. إنه يعزز حالتك المزاجية ويحافظ على لياقتك أيضًا. قم بأي شكل من أشكال التمارين حتى لو كانت حوالي ساعة من الرقص كما لم يراقبها أحد.

3- تحدث مع أصدقائك

لا تقم بعزل نفسك. قابل صديقًا لتناول طعام الغداء أو قم بإجراء مكالمة فيديو مع العائلة أو الأصدقاء. العب الألعاب التفاعلية عبر الإنترنت. قاوم تلك الرغبة في التراجع لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى الاكتئاب.



4- اقرأ أو اذهب لبعض الأنشطة

من خلال الأنشطة ، لا نعني استثمار الأموال لأن هذا شيء تفتقر إليه عندما تكون عاطلاً عن العمل. ابحث عن شيء غير مكلف أو مجاني! جرب القراءة! اذهب إلى المكتبات أو قم ببعض الأعمال الفنية والحرفية باستخدام ما لديك بالفعل في المنزل. إذا كان لديك ألوان في المنزل ، قم بالطلاء أو الرسم. يمكنك حتى ممارسة الموسيقى إذا كان لديك أي آلة موسيقية. إذا كنت تحب الغناء فقم بممارسة رياضات يومية! صقل مهاراتك وموهبتك. هذا هو الوقت المناسب.

ضع جدول للنوم:

لتجنب التراخي، استيقظ في وقت محدد كل يوم. ماذا لو لم يكن لديك عمل؟ استعد واستحم وابحث عن وظيفة. ابدأ مدونة. لكن تأكد من حصولك على نوم مناسب لا يزيد عن 8 ساعات.