الحوثيون: مقتل شخصين وإصابة اثنين بغارات للتحالف للعربي على مواقع في صنعاء

أعلنت مصادر أمنية تابعة للحوثيين في صنعاء أن الغارات التي شنها طيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر أمني أن طيران التحالف العربي بقيادة الرياض، شن غارة على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكان الطيران شن في ساعة مبكرة اليوم غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين بالأمانة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، بأن التحالف أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

المصدر: سبأ