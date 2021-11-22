لهذا السبب ينصح الخبراء بتنظيف الهاتف بالكحول

منذ ظهور الإلكترونيات، ينصح دائمًا الخبراء بإبعادها عن المياه، وذلك لأن المياه بمثابة أكبر عدو لها، حيث أن قطرات المياه ومختلف السوائل تؤثر سلبًا على الأجهزة الالكترونية، ومع ذلك هم ينصحون باستعمال الكحول في تنظيفها، فأين يكمن الفرق؟

كيف يؤثر الماء على الهاتف؟

بشكل مختصر، عند تعرض القطع الالكترونية الخاصة بالهاتف للمياه، فإنها تقوم بتوصيل الكهرباء بشكل كبير مما يؤدي لنشوء دوائر قصر، والتي تسمح بتمرير التيار دون مقاومة.

من ناحية أخرى، تتسبب المياه في تآكل المكونات الإلكترونية الصغيرة، والمعادن، وهذا يرجع تفسيره إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية للماء، حيث أنه يحتوي على يحتوي على أيونات معدنية مذابة.

كيف تؤثر الكحول على الهاتف؟

لدى الكحول ميزة أساسية وهو أنه لا يتضمن شوائب أيونية ذائبة بتركيزات عالية، مما يجعله مختلفًا عن المياه، وكذلك فهو لا يتسبب في حدوث قصر للدارة، نظرًا لكونه أسرع في التبخر من المياه، مما يمنعه من البقاء لفترة أطول تؤدي لتلف القطع الالكترونية.

ومع ذلك توجد حالات لتأثير الكحول سلبًا على الهاتف، ويحدث الأمر في حالة غمر الهاتف بشكل كامل في الكحول، وهنا تكون هناك عرضة أكبر للاشتعال عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

أخيرًا



يتم استخدام الكحول في عملية تنظيف الشاشة، وهو عنصر فعال في القضاء على الميكروبات وقتلها بشكل فعال باعتباره يقوم بتخريب البروتين، كما ينصح باستخدامها عندما يكون الهاتف باردًا، ومتوقفًا عن التشغيل.



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