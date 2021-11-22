التحالف العربي: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن هناك مؤشرات على خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف في بيان له إلى أنه "رصد تحركات ونشاطا عدائيا للحوثيين باستخدام زوارق مفخخة في المنطقة".

وتابع: "قواتنا تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

وأعلن التحالف الشهر الماضي استهداف "موقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة، يستخدمه الحوثيون لتجميع الزوارق المفخخة".

وذكر أن "العملية أسفرت عن تدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشددا على أن جهوده "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصدر: "واس"

