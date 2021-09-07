9 حالات سرقة بطاريات ومحتويات سيارات بالمجتهد..

أثار أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال اجتماع المجلس اليوم مشكلة إشغالات الأرصفة من قبل البسطات وأصحاب الأكشاك والمحال التجارية الأمر الذي يتسبب بازدحام بشري في الأسواق، إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على السير على الأرصفة ما يضطرهم النزول إلى الشارع ما يسفر بذلك عن ازدحامات سير.



ونقل أعضاء المجلس شكوى الأهالي خلف جامع زيد في شارع خالد بن الوليد حيث تبلغ المساحة المخالفة من البسطات التابعة لإحدى المجلات خلف الجامع 350 متر، وتم الاتفاق على توجيه دورية إلى المنطقة لمعالجة الشكوى

و تطرق أعضاء المجلس إلى ضرورة تكثيف دوريات الشرطة للحد من عمليات السرقة، حيث بلغ عدد السرقات في منطقة مساكن الحرس 40 حالة سرقة لبواط كهرباء، كما شهدت الجزيرة 24 في مشروع دمر صباح اليوم حالة لسرقة أمراس كهرباء، كما بين الأعضاء حدوث حالات سرقة بشكل يومي لبطاريات السيارات في منطقة المجتهد، حيث سجل يوم أمس تسع حالات لسرقة بطاريات ومحتويات من السيارات.



بدوره بين رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق العميد علي علياً أنه من تاريخ 17/7/2021 م وحتى تاريخه، بلغ عدد الضبوط المنظمة 219 ضبط لإشغالات في الحدائق، و1089 ضبط إشغال المحلات ومزاولة مهنة بدون ترخيص وعدم تسمية المحل.



فيما بلغ عدد ضبوط المحلات بمخالفة فتح بعد الوقت المحدد، بالإضافة للفتح في يوم العطلة ورفض إعطاء مفصل البطاقة الشخصية 705 ضبوط، و136 ضبط لمخالفة الأكشاك بإشغال الرصيف العام والأملاك العامة.



وأكد العميد أحمد سمير معاون قائد شرطة دمشق أن أقسام الشرطة تقوم بدوريات ليلية يومية بإشراف ضباط الشرطة، لمتابعة أي وضع مخل بالأمن، مشيراً إلى جاهزية أقسام الشرطة لتلقي أي شكوى.



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