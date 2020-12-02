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81 ضبطاً تموينياً في يومين بريف دمشق

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخو أن جهاز الرقابة التموينية نظم اليوم ويوم أمس ٨١ ضبطاً تموينياً لارتكاب أصحابها مخالفات طالت المخابز وباعة المحروقات وعدداً من المحال التجارية.

وبين سلاخو أن الضبوط طالت موزعي المازوت بمخالفات النقص بالكيل ونزع الأختام الرصاصية عن العداد وقيام محلات بالاتجار بمواد مجهولة المصدر في الصبورة وضاحية قدسيا والنبك.

كما طالت مخابز تموينية بمخالفات التصرف والاتجار بالدقيق التمويني وسوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد لمادة الخبز بمناطق السيدة زينب والحسينية وببيلا والعتيبة ومعضمية القلمون والكسوة والحرجلة والقسطل وخربة الورد، وبائع خبز في ببيلا بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني.

وأشار إلى أن الضبوط شملت أيضاً ملحمة في منطقة عربين بمخالفة الغش في صناعة الشاورما و إضافة نكهة الدجاج ومحل مواد بناء بمعربا بمخالفة حيازة اسمنت منتهي الصلاحية وآخر بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية ومحلات أخرى لارتكابها مخالفات عدم الاعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء.

 


الثورة