800 سلة غذائية للمقيمين بحلفايا في ريف حماة

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري بحماة اليوم، توزيع 800 سلة غذائية للأهالي المقيمين في حلفايا بريف حماة الشمالي، الذين عادوا إلى منازلهم ورمموها بعدما حرر الجيش العربي السوري منطقتهم من الإرهاب وأهلتها المؤسسات الخدمية.



وبيّنَ رئيس فرع الهلال الأحمر بحماة محمد وتي أنه تم اليوم توزيع 400 سلة غذائية للأهالي، بالتعاون مع الجهات المحلية بالمدينة، على أن يتم غداً توزيع 400 سلة أخرى.



وأوضح أن توزيع هذه المعونات هي لمساعدة الأهالي وتمكينهم من الاستقرار بمنازلهم، وتوفير ما يمكن لهم من مواد أساسية.





الوطن