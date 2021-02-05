8 ملايين كتاب مدرسي جديد للفصل الثاني

أنجزت المؤسسة العامة للطباعة خطتها الطباعية للفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021، وقامت بتوزيع كامل الكمية إلى فروعها في المحافظات، وبيّن مدير المؤسسة زهير سليمان أنه تم توزيع 8 ملايين كتاب مدرسي جديد منذ اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام للمرحلة الأولى والثانية (الأساسي والثانوية بكافة فروعها)، حيث وصل عدد العناوين للكتب المطبوعة إلى 30 عنواناً مع بعض البدائل التي تخدم العملية التربوية، والجزء الأساسي من المنهاج الدراسي، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت بتحضيراتها للعام الدراسي 2021/ 2022 من خلال إعداد خطة طباعية تم بموجبها دفع الكتب من المركز الوطني للمنهاج، كما وضعت المؤسسة خطة من أجل إعطاء الأولويات للمنهاج الدراسي، حيث نقوم باستكمال المراحل الأخيرة للكتب الجديدة المطورة وهي كتاب “الوطنية” للثالث الإعدادي، والثاني الثانوي، والثالث الثانوي.



وأشار سليمان إلى أن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً لتسليم المؤسسة كتب اللغات (فرنسي – انكليزي) بمختلف المراحل، وبخبرة وطنية ومنهاج، تعود الملكية الفكرية فيها لوزارة التربية بدلاً من السلاسل التي كان يتم تأمينها وتوزيعها من قبل المؤسسة، والتي تعود حقوق النشر فيها للشركة صاحبة الامتياز بالنشر، وهذه خطوة تربوية هامة لصالح العملية التربوية.





البعث