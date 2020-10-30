8 أطعمة تخلصك من الشعور بالتعب والإرهاق وتنشيط الدورة الدموية.. اكتشفها الآن

وصول الدم إلى القلب والرئتين هو أمر هام لصحة الجسم وتتكون الدورة الدموية من دورتين دورة صغري ودورة كبرى والتي تحمل الدم غير المؤكسد إلى القلب والرئتين، وهذه العملية مهمة للشعور بالنشاط والحيوية والقدرة على العمل، ولهذا فإن تنشيط الدورة الدموية هو أمر مهم للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض ولوصول الدم إلى الأطراف، فتعرّف على كيفية تنشيط الدورة الدموية بالأطعمة والطرق الأخرى.

كيفية تنشيط الدورة الدموية بالأطعمة



هناك أطعمة وأعشاب تساعد على تنظيم الدورة الدموية، وهي:



الثوم



يساعد الثوم على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، تناول 3 فصوص الثوم على الريق، يساعد في وصول الدم إلى الأطراف وتدفق الدم إلى الرئتين.

الفلفل الأخضر



يحتوي الفلفل الأخضر على المعادن الهامة والفيتامينات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية للوصول إلى أعضاء الجسم.



الشطة الحارة



يساعد تناول الشطة الحارة على التخلص من المواد المؤكسدة في الجسم وطرد السموم، مما يحسن من الدورة الدموية وتدفقها إلى الجلد والخلايا.



الليمون



يحتوي الليمون على مركبات تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتساعد على طرد السموم خارجه، مما يسهل من وصول الدم إلى القلب والرئتين.



الكركديه



أحد المشروبات المفيدة في توازن ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم هو الكركديه، وشربه ساخناً ينظم ضغط الدم المرتفع وشربه بارداً يفيد في تنظيم ضغط الدم المنخفض.



التفاح



يحتوي التفاح على ألياف غذائية وبروتينات مهمة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويعمل التفاح كمدر طبيعي للبول.



الموز



يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية المهمة للجسم.



الكمثرى



تحتوي الكمثرى أو الإجاص على نسبة عالية من الفيتامنيات والمعادن والألياف المهمة لتنظيم الدورة الدموية في الجسم.



طرق تنشيط الدورة الدموية الأخرى





لمعرفة كيفية تنشيط الدورة الدموية بالوسائل الطبيعية وبالطرق السهلة غير الأطعمة بإمكانكم معرفة هذه النصائح، وهي:



الاستحمام بالماء البارد



الماء البارد والذي لا يصل إلى درجة المثلج يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، لهذا في الصيف نشعر بالانتعاش بعد الاستحمام، لأن الدم يصل إلى كل أجزاء وأعضاء الجسم، بإمكانك ملء حوض الاستحمام ثم الجلوس فيه.



شرب الماء



نجد الأشخاص الذين لا يشربون الماء باعتدال يشتكون من جفاف الجسم وتشقق القدمين واليدين خصوصاً في فصل الشتاء، وهذا لأن الماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وشرب الماء يساعد على مساعدة الجسم على تعويض الفاقد منه من خلال عملية التعرق والتنفس والتبول، والكمية المعتدلة من 6 إلى 8 أكواب.



المساج أو التدليك



هل وجدت أنك بعد جلسة المساج تشعر بالراحة النفسية والعصبية، لماذا هذا يحدث؟ لأن التدليك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويجعل الدم يصل إلى الناقلات العصبية التي تعمل على تنشيط أجهزة ووظائف الجسم، لأنها تصل إلى المخ والمراكز العصبية، فتعمل على التخفيف من الألم، وتنظيف الجسم من السموم، وعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، لهذا تجد الصينيون استخدموا طريقة التدليك والمساج للتخلص من السموم الزائدة.



الرياضة



الرياضة من إحدى الطرق المهمة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، وهي تساعد على التخلص من السموم، وهذا لأنها تساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الخلايا مما يزيد من تنظيم التنفس والحصول على لياقة بدنية مهمة للعضلات وتكوينها، كما تعطي الشخص الطاقة اللازمة له، ومن أنواع الرياضات الزومبا و الأيروبيك و السباحة والقفز بالحبل و المشي



نصائح لتنشيط الدورة الدموية



خذ قسط من الراحة حتى تستيقظ بصحة جيدة، وهذا لأن النوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية.



تنفس بعمق فالهواء الصحي الذي تدخله والزفير المحمل بالسموم يساعد على تنشيط الدورة الدموية في جسمك.



تخلص من الشد العضلي، والكدمات الزرقاء لأنها تعني أن الدورة الدموية لا تصل إلى هذه المنطقة من الجسم.



تخلص من التوتر النفسي، واحرص على الاسترخاء.