70 شاحنة محمّلة بأثاث المغتربين عالقة في معبر نصيب منذ شهر

كشف مصدر مطلع في جمارك معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، ومضى على توقفها شهر تقريباً.



وأضاف المصدر ، أن الشاحنات متوقفة منذ صدور قرار الحكومة بإنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية التي يجلبونها معهم للإقامة الدائمة في سورية.



وأوضح مدير في "مديرية الجمارك العامة" (لم يكشف اسمه) أن هناك إعادة نظر في قرار الحكومة ودراسته من جديد، لأن قانون الجمارك يسمح للسوريين في الخارج بإدخال مقتنياتهم من العفش المنزلي.



وفي 11 أيار الماضي، ألغت "رئاسة مجلس الوزراء" الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم وأثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.



وبررت مصادر في "مديرية الجمارك العامة" القرار بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.