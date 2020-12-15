7مراكز لمؤسسة البريد في حمص تقدم خدمة تسديد أقساط الجامعة الافتراضية

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنه بإمكان طلاب الجامعة الافتراضية تسديد أقساط الجامعة عن طريق المكاتب التابعة لها في محافظة حمص.



وأوضحت المؤسسة , أنه بات بإمكان طلاب الجامعة الافتراضية تسديد الأقساط والرسوم الجامعية عبر سبعة مكاتب بريدية تابعة للمؤسسة ومتوزعة في أنحاء المحافظة وهي (مركز مديرية بريد حمص وجامعة البعث وبرشين وخربة التين والمخرم والحواش وتلكلخ).



وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف العبء عن طلاب الجامعة وتسهيل حصولهم على الخدمات وتنويعها في منافذ الخدمة.