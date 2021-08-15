يعد الفلافل من أكثر الاطعمة المنتشرة في العالم العربي، فهو لا يتميز بطعمه اللذيذ فقط، بل بفوائده التي تعود على الصحة أيضًا، تعرف على فوائد الفلافل في ما يأتي:



7 من أهم فوائد الفلافل الصحية



الكثير منا يحب تناول الفلافل لطعمه اللذيذ، وسعره المعتدل، كما يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن إدراجها ضمن نظامك الغذائي، إذ له العديد من الفوائد الصحية. نقدم لك في المقال الاتي أهم فوائد الفلافل.

فوائد الفلافل الصحية



أهم فوائد الفلافل الصحية نذكرها في ما يأتي:



1. يمد الجسم بالبروتينات



يعد أساس الفلافل من البقوليات، إذ أن مصدره الحمص والفول المسلوق، ونتيجة لهذا يمكن اعتبار الفلافل مصدرًا غنيًا بالبروتين.



يحتوي الفلافل على مستويات عالية من البروتين والمعادن، إلا أنه في المقابل منخفض الدهون.



هذا الأمر جعل له العديد من الفوائد الصحية، حيث يتم استخدام البروتين في الجسم بهدف تصليح وبناء أنسجة العضلات، وصناعة الإنزيمات والهرمونات.



ومن المهم تناول البروتين من مصادره المختلفة، لأن الجسم غير قادر على تخزينه.



2. يحتوي على الدهون الصحية



كما ذكرنا فإن مستوى الدهون قليل في الفلافل، ولكنه يحتوي على كمية جيدة من الدهون الصحية.



عادة حينما نتناول الفلافل نقوم بإضافة اللبن، والخبز، وبعض الخضراوات له، مما يزيد من فوائده الصحية للمتناول.



كما أن الدهون الصحية تنعكس بشكل إيحابي على صحة الإنسان، فهي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع الجيد، مما يجعل من فوائد الفلافل حماية القلب وتعزيز صحته.



3. يحافظ على مستويات السكر في الدم



لا يرتبط تناول الفلافل بالشعور المفاجئ بالطاقة، التي تختفي بسرعة كبيرة أيضًا، مثل تلك المرتبطة بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.



هذا الأمر من شأنه أن يحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي ويجنبك التعب والإرهاق المترافق للحالة السابقة.



فالفلافل يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، التي تمدك بالطاقة بشكل تدريجي، كما تشعر بالشبع لفترة أطول لأن جسمك يحتاج لوقت أطول لهضمه.



4. يمد الجسم بالحديد



من أهم فوائد الفلافل أنه يعد مصدرًا غنيًا بالحديد المهم للصحة.



فجسم الإنسان يحتاج إلى الحديد من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تعمل على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



تبعا لذلك في حال عدم تناول مصدر عالي بالحديد، ونقص مستوياته في الجسم، تكون كمية خلايا الدم الحمراء أقل في الجسم مما يتسبب في خلل في الأنسجة والعضلات بسبب نقص الأكسجين، ويكون الإنسان عرضة للإصابة بمرض فقر الدم.



5. يعزز صحة الإناث



هل فكرت من قبل أن من فوائد الفلافل تعزيز صحة الإناث بشكل عام؟ هذا الأمر يتم من خلال الاتي:



خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي.



التقليل من هبات الحرارة التي تتعرض لها الإناث والمترافقة مع انقطاع الطمث.



الحماية من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



هذه الفوائد كلها تأتي نتيجة غنى الفلافل بمضادات الأكسدة الضرورية والمهمة للصحة.



6. يزود الجسم بالألياف الغذائية



مثلما أسلفنا سابقًا، فإن الفلافل غنية بالألياف الغذائية، الأمر الذي يجعل فوائد الفلافل متعددة، أهمها:



التقليل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.



الحماية من أمراض القلب.



خفض خطر الإصابة بمرض السكري.



تعزيز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي ككل.



منح الشعور بالشبع لفترة أطول.



7. يمتلك سعرات حرارية قليلة



يعد الفلافل من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالأطعمة الأخرى، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.



الاثار الجانبية للفلافل



على الرغم من فوائد الفلافل الصحية المتعددة، إلا أنه من المهم عدم الإكثار من تناوله، إذ أن طريقة الطهي المستخدمة في إعداده وهي القلي قد تحمل بعض الأضرار.



إضافة لذلك قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية اتجاه البقوليات أي المكونات الأساسية للفلافل لذا يجب التوقف عن تناول الفلافل في حال ظهور بعض الأعراض، ومنها: طفح جلدي، وضيق في التنفس، وحكة في الفم والشفتين.