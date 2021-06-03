7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه: من هو أبو عبيدة العنابي؟

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في بيان، أنها ستدفع «مكافأة» تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يُقدّم لها معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، الذي يشغل موقع القائد الجديد لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».



ووفق البيان، فإن العنابي هو مواطن جزائري، ينتمي لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، وكان في السابق زعيم «مجلس الأعيان» فيه، و«خدم في مجلس الشورى» الخاص به، كما تولّى مهمة المسؤول الإعلامي في التنظيم.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت العنابي في العام 2015 على أنه «إرهابي عالمي». وفي العالم التالي، أدرجه مجلس الأمن الدولي على قائمته للعقوبات.