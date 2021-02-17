600 طن من الخضر والفواكه تصدر يومياً إلى العراق و100 طن إلى لبنان

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام الماضية كان له تأثير في أسعار الخضار والفواكه المعدة للتصدير كالحمضيات في حين لم يكن له تأثير على أسعار الأنواع التي لا تصدر.



و بين قزيز بأن أسعار الحمضيات في السوق ارتفعت بنسبة 20 بالمئة لأنها تعتبر من المواد التي تصدر إلى الخارج بنشاط.



ولفت إلى أن سعر كيلو البطاطا ارتفع منذ نحو الأسبوع ليس بسبب تصديرها إنما نتيجة انخفاض كميات إنتاجها حالياً، وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر كيلو البطاطا بالجملة من 450 إلى 550 ليرة ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها أكثر خلال أسبوع.



وأشار إلى أن العروة التشرينية للبطاطا لم يكن لها وجود تقريباً منذ 3 سنوات وكنا نستورد خلال شهر شباط بطاطا من مصر أما العام الحالي فكان هناك زراعة للعروة التشرينية للبطاطا وبكميات جيدة ونجحت زراعتها وإنتاجها هذا العام غطى الحاجة وبدأ منذ 10 كانون الثاني الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه عدم القيام باستيراد للبطاطا هذا العام لكن أسعارها سترتفع.



ولفت إلى أن كمية إنتاج البطاطا التشرينية بدأت بالانخفاض حالياً والمشكلة أن إنتاج العروة الساحلية للبطاطا يبدأ نهاية شهر آذار القادم لذا سيرتفع سعرها لحين البدء بإنتاج البطاطا الساحلية.



ونوه بأن الخضر الشتوية بمعظمها تعتبر قليلة وأسعارها مرتفعة حالياً باعتبارها من إنتاج البيوت البلاستيكية، لافتاً إلى أن التكلفة العالية للخضر المنتجة بالبيوت البلاستيكية وموجة البرد الأخيرة أدت إلى قيام الفلاح بتخفيض الكمية التي يزرعها، ماعدا الزهرة والملفوف اللتين تزرعان بشكل طبيعي وليس ضمن البيوت البلاستيكية وإنتاجهما يغطي حاجة السوق وسعر الكيلو منهما بالجملة حالياً يتراوح بين 200 و250 ليرة.



وعن الكميات التي تدخل سوق الهال بدمشق حالياً أوضح قزيز بأن أكثر من 2000 طن خضر وفواكه مشكلة تدخل سوق الهال بشكل يومي خلال الفترة الحالية، منها 200 طن بندورة و125 طن بطاطا و100 طن بصل و175 طن زهرة و175 طن ملفوف و200 طن جزر و250 طن حمضيات بالإضافة لأنواع أخرى.



وبخصوص حركة صادرات الخضر والفواكه إلى دول الخليج والعراق ولبنان أكد قزيز بأن حركة الصادرات تعتبر جيدة ونشطة حالياً، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من صادرات الخضر والفواكه معظمها حمضيات تذهب حالياً إلى العراق.



ولفت إلى أن نحو 600 طن من الخضر والفواكه تصدر يومياً إلى العراق، في حين أن الكمية التي تصدر إلى دول الخليج أقل من الكميات التي تصدر إلى العراق.



وأوضح أن أسعار التصدير حالياً ارتفعت لكن الكميات التي تصدر لم تزدد قياساً للكميات التي كانت تصدر سابقاً.



وأشار إلى أن ما يصدر إلى لبنان حالياً فقط زهرة وملفوف وباذنجان والكميات التي تصدر بحدود 100 طن يومياً.





الوطن