600 شركة سورية يسهم فيها رجال أعمال أردنيين

تسعى رؤوس أموال أردنية إلى تعزيز حضورها اقتصادياً في سوريا، إذ كشف وزير التجارة الداخلية طلال برازي أن «هناك 600 شركة سورية لها شركاء من رجال أعمال أردنيين».

وجاء كلام البرازي خلال لقاء جمعه برئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي خلال زيارة الأخير إلى إلى دمشق.



وتحدث المسؤولان عن تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع بين الجانبين السوري والأردني وتخفيض أجور الشحن وتنشيط المنطقة السورية- الأردنية الحرة وإعطاء المرونة في تفريغ البضائع.



ويأتي الحديث عن حركة النقل بين البلدين، بعد أيام من حل مشكلة تعليق الأردن دخول شاحنات بضائع إلى أراضيها، باتجاه السعودية ودول الخليج العربي ومصر.

وقال الكباريتي إن «رجال الأعمال الأردنيين حريصون على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا ويرغبون في إقامة مشاريع استثمارية، وتنشيط وتفعيل حركة التبادل التجاري بين البلدين».



وعادت حركة النقل بين سوريا والأردن من معبر نصيب جابر، إلى نشاطها بعد أيام من التوقف، كما ألغت السلطات الأردنية العمل بنظام باك تو باك أي إلزام الشاحنات السورية بتفريغ حمولتها عند المعبر.



وأعلن وزير المياه والري الأردني، محمد النجار ، في وقت سابق من تموز الحالي، عن عزم الحكومة التواصل مع سوريا للتباحث بموضوع المياه خلال الأسبوع القادم وَسْط التحديات التي تواجه قطاع المياه الصيف الحالي.



وتحاول السلطات السورية، استخدام الأردن كمنصة للاستيراد وتمرير البضائع بلاد من لبنان التي تعاني من أزمات اقتصادية.



يذكر أن نشاط معبر نصيب جابر الحدودي بين سوريا والأردن، لم يصل إلى ما توقعت منه الحكومتان السورية والأردنية، منذ افتتاحه في تشرين الأول من عام 2018، بعد إغلاقه لأكثر من ثلاث سنوات.



وكالات