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6 مليار دولار إيرادات العراق من النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، ارتفاع إيراداتها النفطية من مليار إلى 6 مليارات دولار شهريا، فيما جددت إلتزامها بقرارات منظمة “أوبك”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن “العراق حريص على الإلتزام باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج والعمل على إعادة التوازن للسوق النفطية التي تعرضت إلى هزة كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أدت لحدوث ركود للاقتصاد العالمي”.

وأضاف، أن “العراق يهدف إلى زيادة القيمة المالية لنفطه المصدر، والالتزام بالحصص المقررة من أوبك+ ، لحين انجلاء الأسباب المؤدية إلى ذلك، والتي تتطلب قرارا والتزاما جماعيا من المنتجين في أوبك وأوبك+، وهذا ما أدى إلى نجاحها في امتصاص جزء كبير من الفائض النفطي في الأسواق العالمية”.

وأشار جهاد، إلى أن “هذا الالتزام أدى إلى رفع أسعار برميل النفط من دون الـ10 دولارات قبل أشهر، إلى أكثر من 65 دولارا في الوقت الحاضر، كما ارتفعت إيرادات العراق من مليار دولار إلى 5-6 مليارات دولار شهريا”.

 



وكالات