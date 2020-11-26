6 أطعمة ومشروبات لحرق الدهون العنيدة

ينصح أطباء وأخصائيو التغذية بالابتعاد عن العقاقير المخصصة لحرق الدهون واستبدالها بأغذية ومشروبات تساعد على تسريع معدل الأيض والتخلص من الدهون.

وأشار تقرير لموقع “هيلث لاين” المتخصص بالأخبار العلمية والطبية إلى قائمة من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها لتسريع عملية التخلص من الدهون، وذلك بناء على دراسات وأبحاث علمية:



-الشاي الأخضر: الذي يعد مشروباً صحياً، حيث تشير دراسات إلى أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحمي من الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



-خل التفاح: يعتبر الخل علاجاً شعبياً لا يزال كثيرون حول العالم يستخدمونه، كما تشير أبحاث نشرت نتائجها في المجلة الدولية للسمنة إلى أنه يقلّل الشهية ويخفّض مستوى السكر في الدم والأنسولين لدى مرضى السكري.



-الفلفل الحار: تقلل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الفلفل الحار من الالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف.



-القهوة: تتميز القهوة بأنها مصدر للكافيين الذي يمكن أن يساعد على حرق الدهون ويحفّز الجسم على أداء رياضي أفضل، وذلك حسب دراسة صادرة عن الكلية الأميركية للطب الرياضي.



وأوصت الدراسة لتجنب الآثار السلبية لتناول القهوة والمتمثلة بالأرق والقلق، ألا تزيد كمية المشروب التي يتم تناولها يوميا عن 4 أكواب كحدّ أقصى.



-زيت جوز الهند: تزيد إضافة زيت جوز الهند إلى النظام الغذائي من نسبة الكوليسترول المفيد، وتخفض من الشحوم الثلاثية، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن بحسب دراسة نشرتها مجلة “أوبن هارت” الطبية.



-الأسماك: تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 التي تقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على فقدان الدهون بحسب بحث أجراه علماء مؤسسة التغذية السويدية.