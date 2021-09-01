550 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 550 منحة دراسية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها بما فيها الطبية للعام الدراسي 2022-2023.



وحسب إعلان الوزارة يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية



وخصصت الوزارة نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.



ويمكن التقدم لهذه المنح حسب الإعلان حاملو شهادات التعليم الصادرة عن الجامعة الافتراضية السورية والجامعات الخاصة السورية والتعليم المفتوح والمعهد العالي لإدارة الاعمال والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة.



وتأتي هذه المنح استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين سورية وجمهورية روسيا الاتحادية.